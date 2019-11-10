В Германии футболист умышленно сбил тренера соперника. Запасные побежали мстить

Аргентинский защитник франкфуртского «Айнтрахта» Давид Абрахам спровоцировал скандал во время матчя 12-го тура чемпионата Германии с «Фрайбургом» (0:1).

В концовке встречи при счёте 0:1 Абрахам умышленно врезался в главного тренера «Фрайбурга» Кристиана Штрайха, сбив его с ног. Запасные фрайбургского клуба набросились на нарушителя, но его защитили партнёры по команде. Арбитр показал Абрахаму жёлтую карточку, которая стала для него второй в матче.

33-летний Абрахам выступает за «Айнтрахт» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах немецкого национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт аргентинца с клубом из Франкфурта действует до лета 2021 года.