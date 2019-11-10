Паратичи: «Ювентус» близок к продлению контракта с Игуаином

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи сообщил, что клуб близок к договорённости о продлении контракта с аргентинским нападающим Гонсало Игуаином.

«Игуаин играет очень хорошо. На мой взгляд он всегда был одним из трёх лучших центральных нападающих в мире. Он делает то, что мы от него ожидаем, он прекрасный парень и отличный игрок. Мы очень довольны им.



Летом у нас были варианты на рынке, но Гонсало хотел остаться в команде. Мы много говорили с ним об этом, потому что предыдущем сезоне, перед арендой в «Милан», он не был уверен в своём будущем в «Ювентусе». Поэтому мы согласились на аренду. Мы ещё не подписали с ним новый контракт, но очень близки к этому", — приводит слова Паратичи Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Игуаин перешёл в «Ювентус» летом 2016 года из «Наполи». Сумма трансфера составила € 90 млн. В нынешнем сезоне 31-летний форвард провёл за туринский клуб девять матчей в Серии А, в которых забил два гола. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.