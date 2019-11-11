Моуринью: не понимаю, как «Ливерпуль» может растерять преимущество в 9 очков
Известный португальский тренер Жозе Моуринью поделился мнением о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.
«Если команда преследует лидера, она должна чувствовать, что способна его догнать. Если команда лидирует в чемпионате с большим преимуществом, то она должна понимать, что это ещё не конец. Находясь здесь, я вижу со своей позиции, что всё уже решено, если только не случится какой-то драматический момент с травмами, который может выбить команду из колеи.
«Сити» способен выиграть семь, восемь и даже девять матчей подряд, но я не понимаю, как «Ливерпуль» может растерять преимущество в девять очков. Конечно, команда может столкнуться с травмами, но это часть того, чтобы считаться великим клубом", — приводит слова Моуринью Sky Sports.
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