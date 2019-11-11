Сарри заменил Роналду во 2-м матче подряд. Игрок ушёл с поля прямо в раздевалку

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не доиграл до конца матч 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом».

На 55-й минуте встречи 34-летний нападающий был заменён на Пауло Дибалу. Покидая поле, португалец отправился не на скамейку запасных, а сразу в раздевалку.

Напомним, главный тренер «Ювентуса» Сарри меняет Роналду по ходу игры уже во второй встрече подряд. На этой неделе форвард не доиграл матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом». Тогда после своей замены португалец не пожал наставнику «старой синьоры» руку.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из «Реала» за € 117 млн. В текущем сезоне на клубном уровне он принял участие в 14 матчах. На его счету 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.