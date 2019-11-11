Гол Дибалы принёс «Ювентусу» победу в матче с «Миланом»

В матче 12-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» обыграл «Милан» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Обслуживал матч арбитр Фабио Мареска. Ему ассистировали Фабиано Прети и Чиро Карбоне.

Единственный гол был забит на 77-й минуте. Автором забитого мяча стал аргентинский нападающий туринцев Пауло Дибала, которому ассистировал его соотечественник форвард Гонсало Игуаин.

«Ювентус», набрав 32 очка, вышел на первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Милан» (13) — на 14-м месте.

В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Аталантой». «Милан» дома встретится с «Наполи». Матчи состоятся 23 ноября. Полностью календарь матчей Серии А доступен на «Чемпионате».