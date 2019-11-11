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Пантич: потолок российских клубов — ЛЕ. Лишь «Зенит» может биться за плей-офф ЛЧ

Пантич: потолок российских клубов — ЛЕ. Лишь «Зенит» может биться за плей-офф ЛЧ
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок сборной Югославии Милинко Пантич поделился мнением о конкурентоспособности российских клубов в еврокубках.

«При всем уважении к «Локо» их потолок — это Лига Европы. То же самое касается и всех остальных российских клубов за исключением «Зенита». Только петербургский клуб обладает составом, способным биться за выход в плей-офф. При этом средний уровень РПЛ за последние несколько лет сильно снизился.

В России играет много легионеров, но у вас уже нет звёзд уровня Халка, Акселя Витселя, Роберто Карлоса, Самуэля Это’О… Когда эти ребята выступали в России, у вас был шанс постепенно подтянуться к топ-5, но затем российские клубы стали жить по средствам. С одной стороны, это хорошо и соответствует политике фейр-плей УЕФА. С другой — уровень РПЛ заметно упал", — приводят слова Пантича «Известия».

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