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«Сиэтл» обыграл «Торонто» и стал чемпионом MLS

«Сиэтл» обыграл «Торонто» и стал чемпионом MLS
Футбол / Прочие турниры 0

Завершился финальный матч плей-офф MLS, в котором «Сиэтл Саундерс» принимал «Торонто». Встреча состоялась на стадионе «СентуриЛинк Филд — Квест Филд» и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:1.

Первая половина встречи прошла без забитых мячей. В начале второго тайма защитник «Сиэтла» Келвин Лердам вывел свою команду вперёд. На 76-й минуте Виктор Родригес удвоил преимущество хозяев поля. На 90-й минуте Рауль Руидиас довел счёт до разгромного. Уже в компенсированное время «Торонто» отквитал один мяч благодаря точному удару Жози Алтидора, однако на большее в этой встрече команда оказалась не способна.

Таким образом, «Сиэтл» во второй раз в своей истории выиграл чемпионат MLS. Своё первое чемпионство команда оформила в 2016 году, в финале турнира также обыграв «Торонто». (0:0, 5:4 — пенальти)

MLS - Высшая лига футбола. Кубок MLS - Финал
10 ноября 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл
Окончен
3 : 1
Торонто
Торонто
1:0 Лердам – 57'   2:0 Родригес – 76'   3:0 Руидиас – 90'   3:1 Алтидор – 90+3'
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