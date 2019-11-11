«Сиэтл» обыграл «Торонто» и стал чемпионом MLS

Завершился финальный матч плей-офф MLS, в котором «Сиэтл Саундерс» принимал «Торонто». Встреча состоялась на стадионе «СентуриЛинк Филд — Квест Филд» и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:1.

Первая половина встречи прошла без забитых мячей. В начале второго тайма защитник «Сиэтла» Келвин Лердам вывел свою команду вперёд. На 76-й минуте Виктор Родригес удвоил преимущество хозяев поля. На 90-й минуте Рауль Руидиас довел счёт до разгромного. Уже в компенсированное время «Торонто» отквитал один мяч благодаря точному удару Жози Алтидора, однако на большее в этой встрече команда оказалась не способна.

Таким образом, «Сиэтл» во второй раз в своей истории выиграл чемпионат MLS. Своё первое чемпионство команда оформила в 2016 году, в финале турнира также обыграв «Торонто». (0:0, 5:4 — пенальти)