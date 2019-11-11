Бубнов: «Краснодар» эмоционально был лучше «Локомотива»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал результат матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Краснодаром» (1:1).

«Команды находятся рядом в таблице и примерно равные по классу. Игра получилась вязкая. Если бы «Краснодар» не забил, то неизвестно, что бы было. Но он быстро сравнял. Команды старались играть на встречных курсах все 90 минут, поэтому матч получился напряжённый.

«Краснодар», хоть и восстанавливался на день меньше после матчей еврокубков, потерял меньше сил. Футболисты выглядели эмоционально лучше после победы над «Трабзонспором», чем «Локомотив» после обидного поражения от «Ювентуса». Плюс у «Локо» много травмированных, поэтому результат закономерен.

Впервые после травм вышел Фёдор Смолов, и его мастерство было видно. Он продуктивно играет в пас и прибавил в этом плане по сравнению с игрой в «Краснодаре». Его появление добавит атакующего потенциала команде в ближайших матчах. То же самое можно сказать про Антона Миранчука. Он стабильно выступал до травмы, вызывался в сборную, но повреждение помешало ему прогрессировать дальше. Сегодня он вышел и ничего не испортил, так что сыграл неплохо», — приводит слова Бубнова Sportbox.