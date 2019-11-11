Головин попал в символическую сборную тура в Лиге 1 по версии L’Equipe

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную лучших игроков 13-го тура французской Лиги 1 по версии L’Equipe.

L’Equipe поставил россиянину 7 баллов из 10 возможных. Такую оценку Головин получил после победного гола «Монако» в ворота «Дижона» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата Франции.

В этом сезоне российский полузащитник забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 11 матчах французского чемпионата. В прошлом сезоне Александр Головин также забил 3 мяча в Лиге 1, но в 30 матчах.

«Монако» занимает 11-е место в чемпионате Франции в этом сезоне, в 13 турах набрав 18 очков. Следующий матч подопечные Леонардо Жардима проведут с «Бордо» в гостях. Встреча состоится 24 ноября.