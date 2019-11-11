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Дибала: никто не ждёт, что я забью правой ногой!

Дибала: никто не ждёт, что я забью правой ногой!
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Миланом» в рамках 12-го тура чемпионата Италии.

«Я считаю, что это была очень важная для нас победа. И неважно, кто забил. Это был не лучший наш матч, но ради своей цели, коей является победа в чемпионате, мы должны выигрывать любым способом.

Никто не ждёт, что я забью правой! Мяч лёг так, что мне пришлось быть правой ногой. Рад, что всё получилось. Сейчас складывается впечатление, что чемпионат выиграет «Интер» или «Ювентус», но впереди ещё очень много матчей», — приводит слова Дибалы Football Italia.

Пауло Дибала забил свой третий мяч в 10 матчах Серии А. Также на счету аргентинского нападающего две результативные передачи в этом сезоне. «Ювентус» занимает 1-е место в чемпионате Италии, набрав 32 очка в 12 турах.

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