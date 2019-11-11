Лэмпард: сейчас наивно считать, что «Челси» — претендент на титул в Премьер-лиге
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о перспективах своей команды в чемпионате Англии.
«Сказать, что мы претенденты на титул, будет достаточно наивно, ведь не прошло ещё и трети сезона. Если мы продолжим показывать ту форму и добиваться нужных результатов, то сможем сократить отставание. Думаю, это и будет первым шагом. Сейчас мы в хорошей форме», — приводит слова Лэмпарда Daily Express.
Фрэнк Лэмпард получил награду лучшему тренеру октября в Премьер-лиге, опередив в голосовании главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и наставника «Лестера» Брендана Роджерса. «Челси» занимает 3-е место в чемпионате Англии, отставая от «Ливерпуля» на 8 очков. В активе лондонской команды 26 очков в 12 турах.
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