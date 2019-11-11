«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Крыльями Советов»

Пресс-служба московского «Спартака» на клубном канале в YouTube опубликовала видео, в котором показала, что осталось за кадром матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0).



В ролике показано прибытие команды и болельщиков на стадион «Открытие Арена», где проходила игра, предматчевая разминка красно-белых и ключевые эпизоды встречи, среди которых голы в исполнении нападающего Эсекьеля Понсе и полузащитника Зелимхана Бакаева, а также эмоции спартаковцев после победы.

«Спартак», набрав 21 очко, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в 9 очках от зоны Лиги чемпионов. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Уралом». Матч состоится 24 ноября в Екатеринбурге.