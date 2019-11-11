«Сити» был в зените, а теперь он как «Зенит». Назаров спел о победе «Ливерпуля»

Актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» опубликовал ролик, в котором вместе со своей супругой Ольгой Васильевой исполнил две песни после матча 12-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», который состоялся накануне, 10 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершился победой хозяев со счётом 3:1.



Текст песен:



«В итальянском ресторане

Загулял весь Ливерпуль.

Осуждать мы их не станем,

Потому что молодцы.

Си, синьора, грацие,

Всех нас ждёт инфляция.



«Ливерпуль» побил «Ман Сити»

Сине-бело-голубой.

«Сити» был всегда в зените,

А теперь он как «Зенит».

Йес, йес, йес оф корс,

Парни жарят толстых коз».

Видео доступно на «Чемпионате».



Ранее в социальных сетях стали появляться мемы с кадром из матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити», на котором Назаров сидит на трибуне.