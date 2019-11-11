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«Сити» был в зените, а теперь он как «Зенит». Назаров спел о победе «Ливерпуля»

«Сити» был в зените, а теперь он как «Зенит». Наза
«Сити» был в зените, а теперь он как «Зенит». Назаров спел о победе «Ливерпуля»
Футбол / Англия 0

Актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» опубликовал ролик, в котором вместе со своей супругой Ольгой Васильевой исполнил две песни после матча 12-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», который состоялся накануне, 10 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершился победой хозяев со счётом 3:1.

Текст песен:

«В итальянском ресторане
Загулял весь Ливерпуль.
Осуждать мы их не станем,
Потому что молодцы.
Си, синьора, грацие,
Всех нас ждёт инфляция.

«Ливерпуль» побил «Ман Сити»
Сине-бело-голубой.
«Сити» был всегда в зените,
А теперь он как «Зенит».
Йес, йес, йес оф корс,
Парни жарят толстых коз».

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее в социальных сетях стали появляться мемы с кадром из матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити», на котором Назаров сидит на трибуне.

Кадр с актёром Назаровым на матче «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» стал вирусным
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