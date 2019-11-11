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Сборная России тренируется в Сочи, Головин занимается отдельно от общей группы

Сборная России тренируется в Сочи, Головин занимается отдельно от общей группы
Футбол / Сборная России 0

Сборная России приступила к подготовке к заключительным матчам отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

В настоящее время национальная команда проводит тренировку в Сочи. На занятия подопечные Станислава Черчесова вышли в полном составе, однако полузащитник Александр Головин в скором времени отправился в зал.

Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск.

С положением команд в отборочных группах Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей турнира доступно здесь.

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