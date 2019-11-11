Молодёжная сборная России тренируется в полном составе

Молодёжная сборная России продолжает подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2021 года с Латвией и Сербией.

В настоящее время молодёжная команда проводит тренировку. Участие в занятиях принимают все футболисты сборной.

Заявка молодёжной сборной Росссии:



вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»);



защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Алексей Татаев («Млада-Болеслав»), Николай Рассказов («Спартак»), Никита Калугин («Сочи»), Данил Степанов («Рубин»), Никита Каккоев («Томь»), Михаил Лысов («Локомотив»);



полузащитники: Артём Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Максим Глушенков, Наиль Умяров (оба – «Спартак»), Даниил Уткин («Краснодар»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»);



нападающие: Вячеслав Грулёв («Динамо»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Иван Игнатьев («Краснодар»).



Видео можно посмотреть на «Чемпионате».