Адвокат Глушаковой: Денис сам для себя создаёт негативный эффект, мы привыкли

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, бывшей жены полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова, прокомментировал новость о подаче футболистом иска к экс-супруге о защите чести и достоинства.
«Сегодня мы будем знакомиться с материалами дела, предположительно Глушаков подал иск о защите чести и достоинства. Классика жанра – человек не может угомониться. Вероятно, это будет продолжаться долго – Глушаков будет пытаться как-то отомстить. Это не очень умно: иски о защите чести и достоинства целесообразно подавать, когда происходит всплеск информации, которую человек считает негативной. А сейчас идёт спад информации, но с помощью этого иска Глушаков провоцирует журналистов вспоминать краткие содержания предыдущих серий. Денис сам для себя создаёт негативный эффект, но в принципе для Глушакова это нормально, мы к этому уже привыкли.
Может, он хочет какое-то опровержение или признание информации недействительной. В его действиях, как мне кажется, часто нет логики и здравого смысла, но есть эмоции. Возможно, этот иск – некий эмоциональный порыв», — сказал Жорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 11 ноября 2019
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