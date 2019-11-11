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Егоров поддержал решения судей в матче «Сочи» — ЦСКА

Егоров поддержал решения судей в матче «Сочи» — ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитров в матче 16-го тура чемпионата России между «Сочи» и ЦСКА (2:3).

«Были и хорошие решения, но в целом мы огорчены. Виктор Михайлович по поводу судейства мне не звонил. По поводу пенальти – департамент полностью поддерживает решение арбитра.

Что касается второго гола в ворота «Сочи», я не могу со 100-процентной уверенностью сказать про этот момент, потому что качество картинки не позволяет этого сделать. На мой взгляд, гол засчитан верно, поэтому мы поддерживаем и это решение – у нас нет той плёнки, которая докажет, что он был не прав.

Мы считаем, что арбитр абсолютно правильно продолжил игру после того, как мяч попал в руку Лагатору. Решение не назначать пенальти — верное», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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