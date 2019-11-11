Черчесов рассказал, почему Головин не занимался в общей группе сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему полузащитники Александр Головин и Магомед Оздоев не провели тренировку в общей группе национальной команды.
«Обычное явление. У кого-то что-то на второй день после игры вылезает, поэтому мы подходим ко всем индивидуально. Остальные были готовы провести тренировку, а Головин и Оздоев – нет. Посмотрим, как будут обстоять дела завтра.
Успел ли оценить кондиции ребят? Вчера мы собрались, кто-то летел с нами, а кто-то нет, поэтому успел переговорить не со всеми. Завтра у нас будет маленький тест, и на бумаге мы посмотрим, кто в каком состоянии. Тогда и будем их оценивать и приводить к общему знаменателю. Вон посмотрите, четыре человека ещё продолжают бегать сейчас, значит, им это полезно», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
- 11 ноября 2019
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