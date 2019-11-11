Галактионов: сборная — не пустой звук для ребят. Они защищают честь страны

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов оценил готовность футболистов к предстоящим матчам отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года с командами Латвии и Сербии.



«На сегодняшний день все игроки здоровы. Ребята понимают, для чего сюда приезжают. Нужно выигрывать, ведь мы защищаем честь страны. Сборная — это не пустой звук для ребят. Нам надо опережать Польшу и выходить на первое место в группе. Сборная — это не только фамилии. Да, многие из них имеют игровую практику в топ-клубах. Но давайте начнём с того, откуда они вообще пришли. Из наших сборных. Они прошли Европу, юношеский чемпионат мира. Мы все прекрасно знаем человеческие и игровые качества каждого.



Фёдор Чалов хорошо работает. Команда создаёт моменты, вопрос в реализации. Вчера он забил гол за ЦСКА, мы все его поздравили. Надеемся, он продолжит в том же духе. Сегодня будут стандартные восстановительные мероприятия, одно из них — баня. Также будут теоретические занятия», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В 5-й группе отборочного этапа чемпионата Европы 2021 сборная России занимает второе место, набрав 8 очков. Лидирует сборная Польши, имея в активе 10 очков в 4 матчах.