Участие Головина в матче с Бельгией под вопросом
Как стало известно «Чемпионату», участие полузащитника сборной России Александра Головина в матче с Бельгией пока находится под вопросом.
23-летний хавбек испытывает дискомфорт в паховой области, а последний матч за «Монако» с «Дижоном» во французской Лиге 1 отыграл на уколах. Решение об участии Александра в матче с Бельгией будет принято тренерским штабом в зависимости от его состояния.
Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск.
С положением команд в отборочных группах Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей турнира доступно здесь.
Черчесов рассказал, почему Головин не занимался в общей группе сборной России
- 11 ноября 2019
-
14:54
-
14:43
-
14:40
-
14:37
-
14:20
-
14:19
-
14:16
-
14:06
-
14:02
-
13:51
-
13:50
-
13:48
-
13:44
-
13:43
-
13:37
-
13:33
-
13:27
-
13:15
-
12:47
-
12:42
-
12:28
-
12:28
-
12:08
-
12:05
-
11:58
-
11:51
-
11:20
-
11:10
-
11:01
-
10:54
-
10:52
-
10:40
-
10:34
-
10:04
-
10:00
Партнерский контент