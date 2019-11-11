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Участие Головина в матче с Бельгией под вопросом

Участие Головина в матче с Бельгией под вопросом
Футбол / Евро-2020 0

Как стало известно «Чемпионату», участие полузащитника сборной России Александра Головина в матче с Бельгией пока находится под вопросом.

23-летний хавбек испытывает дискомфорт в паховой области, а последний матч за «Монако» с «Дижоном» во французской Лиге 1 отыграл на уколах. Решение об участии Александра в матче с Бельгией будет принято тренерским штабом в зависимости от его состояния.

Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск.

С положением команд в отборочных группах Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей турнира доступно здесь.

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