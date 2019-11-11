Черчесов: почему Сочи? Если бы был ураган и град, вопрос был бы актуальным

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему национальная команда проводит сбор в Сочи, а не на своей базе в Новогорске.



«Почему выбрали для сбора именно Сочи? Если бы сегодня был ураган и град, то вопрос был бы актуальным. А так, тут солнце, хорошая погода и великолепное настроение у всех. Значит, вопрос отпадает.



А если убрать шутки в сторону, то мы анализировали, что в это время года происходит в Москве и в Сочи. В Москве у нас пасмурно и дожди, а здесь солнце. У нас четыре рабочих дня, был бы один – другое дело, там на первый день восстановились, на второй пробежались. А тут дня четыре, тем более матч с Бельгией – все дни надо использовать правильно. В Сочи поле к нашему приезду подготовили на топ-уровне, большое за это спасибо!



Как оцениваю шансы в матче с Бельгией? Шансы оценивать не будем, надо подготовиться и оценить свои возможности. Мы играем дома с топ-командой и знаем, что они могут. Но и они знают, что можем мы. Главное – подготовиться», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.