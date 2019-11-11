ЖФК «Чемпионат» выиграла первенство женской футбольной лиги «Пантеон»

В последнем туре женской любительской лиги «Пантеон» команда «Чемпионата» обыграла команду «Подиум» со счётом 5:0. Хет-трик на счету Кристины Махаренко, ещё по мячу забили Алёна Селявина и Юлия Федотова. Победа позволила нашей команде стать чемпионом осеннего розыгрыша лиги.