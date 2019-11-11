Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЖФК «Чемпионат» выиграла первенство женской футбольной лиги «Пантеон»

ЖФК «Чемпионат» выиграла первенство женской футбольной лиги «Пантеон»
Футбол 0

В последнем туре женской любительской лиги «Пантеон» команда «Чемпионата» обыграла команду «Подиум» со счётом 5:0. Хет-трик на счету Кристины Махаренко, ещё по мячу забили Алёна Селявина и Юлия Федотова. Победа позволила нашей команде стать чемпионом осеннего розыгрыша лиги.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019