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Черчесов: в первое время ходил за ворота, чтобы хоть как-то понимать игру

Черчесов: в первое время ходил за ворота, чтобы хоть как-то понимать игру
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился воспоминаниями о своих первых шагах в качестве главного тренера.

«Я уже не начинающий тренер. Если я что-то хорошее увидел, мне надо это понять. Так не бывает, что сегодня я увидел, а завтра — сделал. Надо увидеть, проанализировать, посмотреть в тренировке и потом уже понять, почему кто-то так делает.

Говорят, вратарь видит перед собой всю игру, но он видит её только со своей позиции, и в первое время, когда я стал смотреть на неё из технической зоны, я вообще не понимал ничего. Иногда ходил за ворота, чтобы хоть что-нибудь понимать. Если ты сам не дошёл до этого, тяжело объяснить игроку, почему надо делать так или эдак. У футболистов всегда бывают вопросы. Один тебя спрашивает, другой стесняется, но в глазах всегда есть вопрос, и если на него ты не можешь ответить сразу, уверенно и убедительно, то игрок скажет, что тренер и сам не понимает. А ты должен понимать, что делаешь», — приводит слова Черчесова пресс-служба УЕФА.

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