Джанаев: вратари сборной давно знакомы, у нас всё супер. Каждый ждёт шанса

Вратарь «Сочи» и сборной России Сослан Джанаев высказался о сборе национальной команды в преддверии матчей с Бельгией и Сан-Марино в отборе Евро-2020.



«Обычно в течение сезона не даю интервью. Только обязательные, как сейчас. Уважаю вашу профессию, но, например, вчера после игры «Сочи» с ЦСКА был на эмоциях и мне нечего было сказать.



Радует, что не пришлось далеко ехать. То, что было в клубе, мы проанализировали и забыли. Не виделись почти месяц с партнёрами по сборной, немножко соскучились друг по другу, поэтому говорили о делах насущных. Вратари тоже давно друг друга знают, и всё у нас супер. Мы тренируемся и готовимся, любой из нас должен показывать себя на тренировках. Естественно, каждый ждёт своего шанса. Черчесов на тему конкуренции на вратарской позиции с нами отдельно не общался.



Внимание местных ребят? Мы сами были такими, приходили на тренировки и сборных, и профессиональных клубов. И нам самим тоже приятно, что ребята приходят поддерживать. Пусть смотрят, перенимают опыт. Но тут тяжело что-то советовать. Нужно любить футбол в себе и стараться выкладываться на сто процентов, слушать тренера и думать», — передаёт слова Джанаева корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.