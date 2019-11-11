Три команды академии «Зенита» отправились на турнир в Катар

Три команды академии петербургского «Зенита» отправились на турнир в Катар. В Дохе сыграют футболисты 2005, 2006 и 2007 годов рождения.



Турнир пройдёт с 11 по 13 ноября на базе академии «Эспайр». В соревновании примут участие по три команды от академий «Эспайр», «Зенита» и турецкой «Алтынорду». Сине-бело-голубые проведут первые матчи 12 ноября против турок, а 13-го числа встретятся с представителями «Эспайр».



Напомним, в сентябре три команды крупнейшей академии Катара проводили недельный сбор в футбольной школе сине-бело-голубых.



Академию «Эспайр» и «Зенит» связывают давние партнёрские отношения — на территории комплекса в Дохе несколько раз проводил зимние сборы основной состав «Зенита», а команды «Газпром»-Академии ранее уже ездили на турниры в Катар.​