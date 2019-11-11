Кузяев — о сборе в Сочи: хочется сходить на пляж, поесть шашлык
Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев поделился эмоциями от сбора национальной команды в Сочи.
«Погода хорошая, солнечная, в отличие от Москвы. Поэтому условия для подготовки благоприятные. Я из Питера, солнца там не хватает, поэтому рад оказаться здесь. Хочется сходить на пляж, поесть шашлык. Но это уже после сезона.
Видел ребят, которые пришли на тренировку. Реально ли попасть в большой футбол со двора? В жизни всё возможно — надо работать, тренироваться. Пусть ребята тренируются, может быть, у них всё получится. Сам всё детство играл во дворе, потом КФК, первая лига. Таким образом, со временем добрался до РПЛ», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
- 11 ноября 2019
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