Кузяев: главная сила Бельгии — в хороших исполнителях. Наша — в духе и характере

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев высказался о предстоящем матче отборочного этапа Евро-2020 с Бельгией, который состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск.



«Победить Бельгию реально, но это будет тяжело. Это одна из сильнейших команд в мире, все игроки играют в топовых лигах и клубах. Но при правильной подготовке и настрое шансы у нас есть. По поводу тактики лучше спросить главного тренера, но при поддержке болельщиков можем добиться положительного результата. Должны показать атакующий футбол. У Бельгии что ни игрок, то звезда. Могу выделить Азара, который решил исход матча в первой игре. Де Брёйне, Лукаку. Их главная сила — хорошие исполнители, они быстро принимают решения. Показывают скорости другие. Мы это почувствовали на себе, когда играли с ними первый матч. К этому надо стремиться.



Сила сборной России в духе, характере и желании биться на каждом участке поля. И дисциплина. Есть Саша Головин, который набрал очень хорошую форму в «Монако». Есть Артём Дзюба, лидер чемпионата по системе «гол+пас». Он и Лукаку — игроки примерно одного типа, оба габаритные футболисты, и от них будет много зависеть в этой игре. Надеюсь, для Артёма это будет удачный день, он проявит свои лучшие качества и поможет нам одержать победу», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.