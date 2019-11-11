«Дзюба! Сюда иди, дурак!» Юные болельщики сборной России пообщались с кумирами
Сборная России продолжает подготовку к заключительным матчам отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.
После завершения тренировки футболисты начали покидать поле, и некоторые из них подошли к юным болельщикам, ожидавшим их у ограждения и выкрикивавшим их фамилии. Один из фанатов, увидев нападающего и капитана сборной Артёма Дзюбу выкрикнул фразу «Дзюба! Сюда иди, дурак!», чем рассмешил других болельщиков и игроков.
Видео доступно на «Чемпионате».
Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск.
- 11 ноября 2019
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