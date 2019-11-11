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Глушаков требует с бывшей жены 204 млн рублей

Глушаков требует с бывшей жены 204 млн рублей
Глушаков требует с бывшей жены 204 млн рублей
Футбол / РПЛ 0

Стала известна сумма, которую полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков намерен взыскать со своей бывшей жены Дарьи через суд.

Как сообщает телеграм-канал Mash, 32-летний футболист требует с экс-супруги 204 млн рублей. Из этой суммы 201 млн приходятся на убытки из-за бракоразводного процесса, 2 млн спортсмен намерен взыскать за распространение слухов о нём, а 1 млн — это компенсация морального вреда за разглашение деталей частной жизни.

Напомним, Глушаковы выясняют отношения на законодательном уровне уже больше года. Ранее Дарья требовала от Дениса алименты на содержание детей и обвиняла его в измене. В конце октября было перенесено рассмотрение апелляционной жалобы на раздел имущества между экс-супругами.

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