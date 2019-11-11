Моуринью: верю, что «Челси» закончит сезон в топ-4

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью высказал мнение о наставнике команды Фрэнке Лэмпарде и поделился прогнозом о том, как клуб закончит сезон.
«Я считаю, что Фрэнк проделывает фантастическую работу. Молодые ребятам отлично влились в команду к таким опытным и высококлассным парням, как Виллиан и Канте.
Лэмпард делает невероятно много. Но клуб дважды проиграл «Манчестер Юнайтед» и уступил дома «Ливерпулю» в Премьер-лиге. «Челси» пропустил 4 гола от «Аякса», и мне будет очень любопытно посмотреть, как они покажут себя на «Этихаде». Мне будет интересно понаблюдать, нашли ли они этот баланс между красивым футболом, в который они играют, и прагматизмом, который должен быть у каждой команды, чтобы играть против лучших команд. Когда они найдут его, думаю, у них есть отличная команда на будущее. Я не верю, что они закончат сезон на втором месте, но я верю, что они закончат сезон в топ-4», — приводит слова Моуринью FourFourTwo со ссылкой на Sky Sports.
Следующий матч «Челси» проведёт с «Манчестер Сити» в гостях. Матч состоится 23 ноября на стадионе «Этихад».
- 11 ноября 2019
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