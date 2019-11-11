«Краснодар»: Берг забил 5 голов в 19 матчах. У Быстрова столько же в 53 встречах
Пресс-служба «Краснодара» в официальном клубном «твиттере» сравнила показатели результативности у нападающего Маркуса Берга и бывшего полузащитника команды Владимира Быстрова.
«Маркус Берг забил 5 голов, сыграв 19 матчей в составе «Краснодара», тем самым догнав Владимира Быстрова, который забил 5 мячей, сыграв 53 матча», — говорится в сообщении «быков».
Напомним, в конце августа после матча «Краснодара» с «Локомотивом» (1:1) Быстров опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию сосны и написал «Берг.м #краснадар». На втором фото он задал пользователям социальной сети вопрос, лучше ли сосна, чем Берг.
Быстров защищал цвета «Краснодара» с 2014 по 2017 год. Берг выступает за клуб с лета этого года.
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