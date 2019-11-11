Головин делал селфи с фанатами, Дзюба подписывал мячи. Фото с тренировки сборной

Сегодня, 11 ноября, в Сочи на стадионе Славы Метревели национальная команда России провела открытую тренировку в рамках подготовки к отборочному матчу на Евро-2020 со сборной Бельгии.
Тренировку смогли посетить местные болельщики, игроки сборной раздали всем желающим автографы и сделали фото на память.
В матче со сборной Кипра подопечные Станислава Черчесова досрочно завоевали путёвку в финальную часть Евро-2020. В настоящий момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко. Со сборной Бельгии команда встретится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», матч начнётся в 20:00 мск.
Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 11 ноября 2019
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