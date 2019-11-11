«Он уже три года никого не обводит». Капелло поддержал решение заменить Роналду

Итальянский специалист Фабио Капелло поддержал решение главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри заменить нападающего Криштиану Роналду в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0).
«Прямо сейчас Роналду не играет здорово, и решение заменить его было верным. Для этого требуется характер, но в итоге это принесло Сарри победу. Тот факт, что Криштиану не сел на скамейку запасных и нагрубил тренеру, не делает картину произошедшего лучше для него. Ты должен быть чемпионом и тогда, когда тебя меняют, а не только когда всё хорошо. Сейчас Роналду играет не лучшим образом, а Дибала находится в отличной форме.
Правда в том, что Роналду не обводит никого уже три года. Я помню, как раньше он проходил соперников, оставляя их не у дел. Сейчас такое не происходит, в то время как Дуглас Коста и Дибала преуспевают в этом аспекте игры. На месте Сарри я бы поговорил с ним в раздевалке. Я бы сказал Криштиану, что он должен уважать своих партнёров и что если я меняю его, то лишь потому, что хочу выиграть матч», — цитирует Капелло Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
- 11 ноября 2019
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