FA не предъявит обвинений Гвардиоле за слова судьям после матча с «Ливерпулем»

Футбольная ассоциация Англии (FA) не будет предпринимать никаких действий по поводу «саркастических» комментариев главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в адрес рефери Майкла Оливера и его помощников после поражения от «Ливерпуля» на «Энфилде» (1:3). Об этом сообщает Daily Mail.

После матча наставник «горожан» подошёл к арбитрам, пожал им руки и сказал: «Большое вам спасибо». При этом он мотал головой, а уходя поднял указательный палец. Гвардиола был в ярости от судей матча из-за двух неназначенных пенальти в ворота «Ливерпуля». Как уверяет испанский специалист, защитник ливерпульского клуба Трент Александер-Арнольд дважды сыграл рукой в своей штрафной площади.

«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 25 очков в 12 турах. «Ливерпуль» возглавляет таблицу Премьер-лиги с 34 очками в активе.

Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/20.