Сарри: мы должны поблагодарить Роналду

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался о нападающем Криштиану Роналду после матча 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0).



«Мы должны поблагодарить Роналду, потому что он пожертвовал собой, чтобы выйти на поле. Он сделал всё возможное на поле, но я видел, что он чувствовал себя не лучшим образом и решил, что лучше будет заменить его. В последние месяцы у него были небольшие проблемы с коленом, и на тренировке он повредил боковую связку. Когда Криштиану тренируется с высокой интенсивностью или играет, он теряет баланс, и в итоге страдает голень и мышцы бедра. Всё это влияет на его игру, и сейчас он не в лучшей форме.



Все футболисты, старающиеся сыграть наилучшим образом, будут злиться как минимум пять минут после замены. Тренер будет беспокоиться гораздо больше, если игрок не будет выглядеть расстроенным», — цитирует Сарри Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Он уже три года никого не обводит». Капелло поддержал решение заменить Роналду