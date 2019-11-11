Сарри: мы должны поблагодарить Роналду

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался о нападающем Криштиану Роналду после матча 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0).
«Мы должны поблагодарить Роналду, потому что он пожертвовал собой, чтобы выйти на поле. Он сделал всё возможное на поле, но я видел, что он чувствовал себя не лучшим образом и решил, что лучше будет заменить его. В последние месяцы у него были небольшие проблемы с коленом, и на тренировке он повредил боковую связку. Когда Криштиану тренируется с высокой интенсивностью или играет, он теряет баланс, и в итоге страдает голень и мышцы бедра. Всё это влияет на его игру, и сейчас он не в лучшей форме.
Все футболисты, старающиеся сыграть наилучшим образом, будут злиться как минимум пять минут после замены. Тренер будет беспокоиться гораздо больше, если игрок не будет выглядеть расстроенным», — цитирует Сарри Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
- 11 ноября 2019
-
18:04
-
17:57
-
17:47
-
17:26
-
17:24
-
17:14
-
16:44
-
16:41
-
16:27
-
16:18
-
16:14
-
16:14
-
15:53
-
15:42
-
15:16
-
15:10
-
15:06
-
15:03
-
14:54
-
14:43
-
14:40
-
14:37
-
14:20
-
14:19
-
14:16
-
14:06
-
14:02
-
13:51
-
13:50
-
13:48
-
13:44
-
13:43
-
13:37
-
13:33
-
13:27