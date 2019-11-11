Зарплата Слуцкого в «Витессе» составляет около € 1 млн в год

Зарплата главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в нидерландском клубе составляет около € 1 млн в год, сообщает De Gelderlander.



По информации источника, данная сумма значительно превышает оклады предыдущих наставников команды. С приходом российского специалиста расходы «Витесса» выросли с € 29,5 млн до € 31 млн. Напомним, ранее Слуцкий утверждал, что получает в «Витессе» в пять раз меньше, чем в московском ЦСКА.



Слуцкий возглавил «Витесс» в 2018 году. В нынешнем сезоне команда под руководством российского специалиста набрала 23 очка в 13 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Лидером соревнований в настоящий момент является амстердамский «Аякс», набравший 35 очков в 13 матчах.



Турнирная таблица чемпионата Нидерландов сезона-2019/20.

Слуцкий: моя зарплата в «Витессе» в пять раз меньше, чем была в ЦСКА