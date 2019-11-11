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Все билеты на матч отбора Евро-2020 Россия — Бельгия проданы

Все билеты на матч отбора Евро-2020 Россия — Бельгия проданы
Футбол / Евро-2020 0

Все билеты на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Россия — Бельгия были проданы. На игре ожидается аншлаг, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову в пресс-службе РФС.

Сборная России сыграет с национальной командой Бельгии 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Бельгия, набрав 24 очка в 8 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, Россия (21) занимает второе место. Обе сборные уже гарантировали себе участие в предстоящем чемпионате Европы.

Напомним, в матче 1-го тура Бельгия и Россия встретились в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» 21 марта. Финальный свисток тогда зафиксировал победу хозяев со счётом 3:1.

Турнирная таблица отборочного турнира Евро-2020

Первый канал покажет матч отбора Евро-2020 Россия — Бельгия
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