Все билеты на матч отбора Евро-2020 Россия — Бельгия проданы

Все билеты на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Россия — Бельгия были проданы. На игре ожидается аншлаг, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову в пресс-службе РФС.



Сборная России сыграет с национальной командой Бельгии 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.



Бельгия, набрав 24 очка в 8 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, Россия (21) занимает второе место. Обе сборные уже гарантировали себе участие в предстоящем чемпионате Европы.



Напомним, в матче 1-го тура Бельгия и Россия встретились в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» 21 марта. Финальный свисток тогда зафиксировал победу хозяев со счётом 3:1.



Турнирная таблица отборочного турнира Евро-2020

Первый канал покажет матч отбора Евро-2020 Россия — Бельгия