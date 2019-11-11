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«Наполи» может уволить Анчелотти, если клуб не выиграет у «Милана» и «Ливерпуля»

«Наполи» может уволить Анчелотти, если клуб не выиграет у «Милана» и «Ливерпуля»
Футбол / Лига чемпионов 0

Руководство неаполитанского «Наполи» дало главному тренеру Карло Анчелотти два матча на исправление ситуации, сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

По данным источника, тренер может быть отправлен в отставку, если «Наполи» не добьётся побед в предстоящем матче 13-го тура чемпионата Италии с «Миланом», а также во встрече 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Увольнение Анчелотти и его тренерского штаба обойдётся неаполитанцам примерно в € 7 млн.

В качестве возможного преемника Анчелотти называется бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо.

«Наполи» не может одержать победу на протяжении пяти матчей во всех турнирах. После 12 туров неаполитанцы занимают седьмое место в Серии А.

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