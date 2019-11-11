Бекао — об игре за ЦСКА: никогда не думал, что смогу выступить в Лиге чемпионов

Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао, ныне выступающий за «Удинезе», вспомнил выступление в Лиге чемпионов в составе московской команды.
«Я начал носить футболку с 50-м номером в Европе. Единственная причина, по которой я сохранил его в „Удинезе“, заключается в том, что мне удалось провести хороший сезон с этим номером в ЦСКА.
Это было невероятное чувство — иметь возможность играть в Лиге чемпионов. Это было похоже на исполнение детской мечты. Я никогда не думал, что смогу сыграть в таком турнире. У меня была возможность сыграть с „Реалом“, и мы дважды победили. Это было удивительно. К сожалению, мы не прошли дальше, но он дал нам урок на будущее. В конце концов, считаю, что мы проделали хорошую работу. Надеюсь, когда-нибудь снова смогу играть в Лиге чемпионов», — приводит слова Бекао Calciopedia.
- 11 ноября 2019
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