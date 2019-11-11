«Арсенал» выразил поддержку Эмери

Футбольный директор «Арсенала» Рауль Санллехи выразил поддержку главному тренеру команды Унаи Эмери.

«Мы все, так же как и фанаты „Арсенала“, разделяем разочарование результатами клуба. Они находятся не на том уровне, которого мы хотим или ожидаем. Ситуация должна улучшиться, чтобы соответствовать целям клуба на сезон. Мы верим, что Эмери является подходящим тренером для „Арсенала“. Мы все работаем ради изменений и уверены, что нам удастся их добиться.



Мы никогда не воспринимаем фантастическую поддержку команды как должное. Надеемся, что сможем объединиться и отстоять команду в этот сложный период, так как вместе мы сильнее», — приводит слова Санллехи The Sun.

«Арсенал» не может выиграть пять матчей подряд во всех турнирах. В английской Премьер-лиге «канониры» занимают шестое место.