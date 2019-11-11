Манчини: думаю, Роналду извинится и всё наладится

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о поведении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0).
Напомним, Роналду был крайне недоволен, что его заменили в матче, и не ответил на рукопожатие главному тренеру команды Маурицио Сарри. Вместо того чтобы сесть на скамейку запасных, он отправился в раздевалку. После чего 34-летний португальский футболист, не дожидаясь окончания матча с миланской командой, покинул стадион «старой синьоры» за несколько минут до финального свистка.
«Не знаю всей ситуации, но думаю, что игроки должны уважать тренеров и товарищей по команде. Конечно, иногда случается так, что досада и разочарование влияют на поведение, но, когда эмоции уходят, нужно осознать ошибку. Думаю, Роналду извинится и всё наладится», — приводит слова Манчини ANSA.
- 11 ноября 2019
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