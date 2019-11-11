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Марокканский вратарь смутил нападающего и спас команду от верного гола. Видео

Марокканский вратарь смутил нападающего и спас команду от верного гола. Видео
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 5-го тура чемпионата Марокко «Видад» принимал «Беркан». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

В компенсированное время встречи нападающий «Беркана» вышел один на один с голкипером «Видада» Ахмедом Таньяути. Вратарь не растерялся: сначала привлёк к себе внимание форварда, метнулся в одну сторону, и, увидев направление удара игрока, прыгнул к мячу, чем спас команду от гола. После этого мяч отскочил от рук голкипера на ногу защитнику «Видада», который выбил его из штрафной площади.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Беркан» набрал 10 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Марокко. «Видад» (10) — на 3-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Атлетик» из Тетуана.

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