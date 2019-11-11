Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Федун: не расстраивает, что игрокам «Спартака» не дают визу в США

Федун: не расстраивает, что игрокам «Спартака» не дают визу в США
Футбол / РПЛ 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что не переживает по поводу невыданных виз в США футболистам клуба для участия в товарищеском турнире Florida Cup в Орландо.

«Совсем не расстраивает, что игрокам „Спартака“ не дают визу в США. Это никак не связано со «Спартаком», это связано с системой российско-американских отношений. К сожалению, мы являемся их заложниками», — приводит слова Федуна «Комсомольская правда — Крым».

Напомним, турнир Florida Cup должен состояться в январе 2020 года. Также в рамках турнира состоится крупный музыкальный фестиваль. Планировалось, что «Спартак» встретится с бразильскими клубами «Коринтианс» и «Палмейрас», а также колумбийской командой «Атлетико Насьональ».

Федун: пока я удовлетворён работой Тедеско
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019