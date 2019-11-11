Федун: не расстраивает, что игрокам «Спартака» не дают визу в США
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что не переживает по поводу невыданных виз в США футболистам клуба для участия в товарищеском турнире Florida Cup в Орландо.
«Совсем не расстраивает, что игрокам „Спартака“ не дают визу в США. Это никак не связано со «Спартаком», это связано с системой российско-американских отношений. К сожалению, мы являемся их заложниками», — приводит слова Федуна «Комсомольская правда — Крым».
Напомним, турнир Florida Cup должен состояться в январе 2020 года. Также в рамках турнира состоится крупный музыкальный фестиваль. Планировалось, что «Спартак» встретится с бразильскими клубами «Коринтианс» и «Палмейрас», а также колумбийской командой «Атлетико Насьональ».
Федун: пока я удовлетворён работой Тедеско
- 11 ноября 2019
-
22:32
-
22:22
-
22:14
-
21:55
-
21:28
-
21:27
-
21:14
-
21:04
-
20:57
-
20:54
-
20:52
-
20:32
-
20:22
-
20:14
-
20:02
-
19:51
-
19:42
-
19:38
-
19:31
-
19:16
-
19:09
-
18:46
-
18:39
-
18:22
-
18:22
-
18:18
-
18:04
-
17:57
-
17:47
-
17:26
-
17:24
-
17:14
-
16:44
-
16:41
-
16:27
Партнерский контент