Федун: не расстраивает, что игрокам «Спартака» не дают визу в США

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что не переживает по поводу невыданных виз в США футболистам клуба для участия в товарищеском турнире Florida Cup в Орландо.

«Совсем не расстраивает, что игрокам „Спартака“ не дают визу в США. Это никак не связано со «Спартаком», это связано с системой российско-американских отношений. К сожалению, мы являемся их заложниками», — приводит слова Федуна «Комсомольская правда — Крым».

Напомним, турнир Florida Cup должен состояться в январе 2020 года. Также в рамках турнира состоится крупный музыкальный фестиваль. Планировалось, что «Спартак» встретится с бразильскими клубами «Коринтианс» и «Палмейрас», а также колумбийской командой «Атлетико Насьональ».