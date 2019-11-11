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Дешам — о словах Зидана о Бензема: он тренер «Реала», его работа — так говорить

Дешам — о словах Зидана о Бензема: он тренер «Реала», его работа — так говорить
Футбол / Испания 0

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал слова наставника «Реала» Зинедина Зидана, который ранее отметил, что нападающий «сливочных» Карим Бензема заслуживает вызова в национальную команду Франции.

«У меня нет проблем с тем, что говорит Зидан. Он тренер „Реала“, поэтому его роль заключается в том, чтобы так говорить», — приводит слова Дешама AS.

Напомним, Бензема не вызывают в национальную команду с 2015 года из-за скандала, связанного с шантажом полузащитника Матьё Вальбуэна интимным видео.

Сборная Франции проведёт матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальными командами Молдавии и Албании. Встреча с Молдавией состоится 14 ноября, со сборной Албании — 17 ноября.

Зидан: Бензема обязательно нужно вызвать в сборную Франции
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