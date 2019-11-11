Джака может перейти в «Милан» в январе

Швейцарский полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака в зимнее трансферное окно может стать игроком «Милана», сообщает RSI Sport.

По данным источника, футболист уже ищет дом в Италии. Помочь в осуществлении сделки может тот факт, что управляющим директором «Милана» является Иван Газидис, ранее работавший в «Арсенале» и знакомый с игровыми качествами швейцарца.

Напомним, экс-капитан «Арсенала» во время матча 10-го тура Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:2) вступил в конфликт с болельщиками своей команды. После этого руководство клуба приняло решение лишить Джаку капитанской повязки.

Джака перешёл в «Арсенал» летом 2016 года из мёнхенгладбахской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 45 млн. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провёл девять матчей в чемпионате Англии и отдал одну результативную передачу.