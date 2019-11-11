Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джака может перейти в «Милан» в январе

Джака может перейти в «Милан» в январе
Футбол / Англия 0

Швейцарский полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака в зимнее трансферное окно может стать игроком «Милана», сообщает RSI Sport.

По данным источника, футболист уже ищет дом в Италии. Помочь в осуществлении сделки может тот факт, что управляющим директором «Милана» является Иван Газидис, ранее работавший в «Арсенале» и знакомый с игровыми качествами швейцарца.

Напомним, экс-капитан «Арсенала» во время матча 10-го тура Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:2) вступил в конфликт с болельщиками своей команды. После этого руководство клуба приняло решение лишить Джаку капитанской повязки.

Джака перешёл в «Арсенал» летом 2016 года из мёнхенгладбахской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 45 млн. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провёл девять матчей в чемпионате Англии и отдал одну результативную передачу.

«Арсенал» предложит Джаку немецким клубам
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019