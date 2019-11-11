«Лос-Анджелес Гэлакси» предложил Ибрагимовичу новый контракт
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может остаться в клубе MLS, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, руководство американского клуба предложило 38-летнему шведскому футболисту продлить контракт на один год. Ранее сообщалось, что Ибрагимович заинтересован в переходе в «Милан».
Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Всего в составе россонери он провёл 85 матчей и забил 56 мячей. С командой он выиграл два трофея — чемпионат и Суперкубок Италии.
Действующий контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в конце 2019 года. За полгода года в клубе он провёл 58 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 голевых передач.
Ибрагимович близок к возвращению в «Милан»
- 11 ноября 2019
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