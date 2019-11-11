Манчини: вызову Балотелли в сборную, когда он будет этого заслуживать
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, почему не вызывает в команду нападающего «Брешии» Марио Балотелли.
«Футбол — это спорт. Поэтому он должен объединять людей, а не разрушаться теми немногими, кто совершает ошибки.
Я люблю Марио. Он играл у меня, когда был ещё подростком. Он всё ещё достаточно молод, чтобы многое дать спорту. Но мне важно заявить, что, если решу вызвать его, это будет потому, что он того заслуживает и может помочь команде. Важно вызвать его, когда он этого заслужит, а не для того, чтобы сделать заявление против расизма.
Сейчас почти 2020 год, и цвет кожи… К сожалению, некоторым людям не очень легко изменить своё отношение", — приводит слова Манчини Goal.
Балотелли покинул поле в матче с «Вероной» после расистских оскорблений
- 11 ноября 2019
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