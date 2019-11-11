Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Манчини: вызову Балотелли в сборную, когда он будет этого заслуживать

Манчини: вызову Балотелли в сборную, когда он будет этого заслуживать
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, почему не вызывает в команду нападающего «Брешии» Марио Балотелли.

«Футбол — это спорт. Поэтому он должен объединять людей, а не разрушаться теми немногими, кто совершает ошибки.

Я люблю Марио. Он играл у меня, когда был ещё подростком. Он всё ещё достаточно молод, чтобы многое дать спорту. Но мне важно заявить, что, если решу вызвать его, это будет потому, что он того заслуживает и может помочь команде. Важно вызвать его, когда он этого заслужит, а не для того, чтобы сделать заявление против расизма.

Сейчас почти 2020 год, и цвет кожи… К сожалению, некоторым людям не очень легко изменить своё отношение", — приводит слова Манчини Goal.

Балотелли покинул поле в матче с «Вероной» после расистских оскорблений
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019