Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Триппьер: теперь все в «Атлетико» зовут меня Руни

Триппьер: теперь все в «Атлетико» зовут меня Руни
Футбол / Испания 0

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер сообщил, что прозвище, данное ему нападающим Диего Костой, прижилось среди игроков мадридской команды. Ранее Триппьер говорил, что Коста называет его в честь бывшего английского футболиста Уэйна Руни.

«Это случилось потому, что я здесь единственный английский игрок, а Руни — единственный, о ком Диего слышал. Это мог быть кто угодно. Он называет меня так, потому что это первое имя, которое пришло ему в голову. Везде, куда бы я ни пошёл, все кричат „Руни“. Теперь все меня так называют. Абсолютно все. Думаю, стоит поблагодарить Диего», — приводит слова Триппьера The Guardian.

Напомним, Триппьер перешёл в мадридский «Атлетико» из «Тоттенхэм Хотспур» в 2019 году.

Триппьер: Диего Коста называет меня Руни, мы постоянно хохочем
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019