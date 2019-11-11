Триппьер: теперь все в «Атлетико» зовут меня Руни

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер сообщил, что прозвище, данное ему нападающим Диего Костой, прижилось среди игроков мадридской команды. Ранее Триппьер говорил, что Коста называет его в честь бывшего английского футболиста Уэйна Руни.



«Это случилось потому, что я здесь единственный английский игрок, а Руни — единственный, о ком Диего слышал. Это мог быть кто угодно. Он называет меня так, потому что это первое имя, которое пришло ему в голову. Везде, куда бы я ни пошёл, все кричат „Руни“. Теперь все меня так называют. Абсолютно все. Думаю, стоит поблагодарить Диего», — приводит слова Триппьера The Guardian.

Напомним, Триппьер перешёл в мадридский «Атлетико» из «Тоттенхэм Хотспур» в 2019 году.