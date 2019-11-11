Кузяев: играть с бельгийцами будет тяжело, но обыграть их реально

Полузащитник сборной России Далер Кузяев выразил мнение, что российская национальная команда может добиться победы в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.



«Нам будет очень тяжело с бельгийцами, но обыграть их реально. Бельгия — одна из сильнейших сборных в мире, у них великолепный подбор игроков, которые играют в ведущих европейских чемпионатах. При правильной подготовке и должном настрое, при поддержке болельщиков мы можем добиться положительного результата. Думаю, мы покажем атакующий футбол», — приводит слова Кузяева официальный сайт РФС.

Сборная России встретится с национальной командой Бельгии 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало матча — в 20:00 мск.



Бельгия, набрав 24 очка в 8 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, Россия (21) занимает второе место. Обе сборные уже гарантировали себе участие в предстоящем чемпионате Европы.



Напомним, в матче 1-го тура Бельгия и Россия встречались в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» 21 марта. Финальный свисток тогда зафиксировал победу хозяев со счётом 3:1.



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