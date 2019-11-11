Крал рассказал, как относится к интересу со стороны клубов АПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал прокомментировал интерес со стороны клубов английской Премьер-лиги.



«АПЛ — моя мечта. Если хочешь играть в чемпионает Англии, ты должен быть к этому готов. Я хочу быть готовым играть, а не сидеть на скамейке запасных. Всю свою карьеру двигаюсь последовательными шагами. В любом случае, до лета я не смогу совершить трансфер, так как перешёл в два клуба в этом году. Кроме того, есть большая разница между интересом и предложением контракта.



Удивился ли тому, что мной заинтересовались после перехода в „Спартак“? Это не имеет особого значения. я сосредоточен на выступлении за „Спартак“. Что касается интереса, я стараюсь не отвлекаться лишний раз», — приводит слова Крала iSport.cz.

Агент Крала рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов АПЛ